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عبدالحكيم بلحاج: حل الأزمة يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية فقط كمرحلة أولى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 11:16 مساء
عبدالحكيم بلحاج: حل الأزمة يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية فقط كمرحلة أولى
عبدالحكيم بلحاج يتحدث إلى برنامج «شأن عام» على قناة «المسار»، 11 فبراير 2023. (صورة مثبتة من بث مباشر)
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أكد الرئيس السابق لحزب الوطن و«الجماعة الليبية المقاتلة» عبدالحكيم بلحاج، اليوم السبت، تأييده لأي مبادرة تدعو لاجتماع الفرقاء وتنهي «الحرب الدائرة»، ورأى أن حل الأزمة الراهنة يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية فقط تقضي على جسمي مجلسي الأعلى للدولة والنواب كمرحلة أولى.

واقترح بلحاج خلال حوار مع برنامج «شأن عام» المذاع على قناة «المسار»، على المرشحين من تيار الإسلام السياسي عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ بسبب حساسية الوضع الراهن، وأوضح أن تيار الإسلام السياسي «لا يستطيع أن يجتمع خلف شخصية واحدة» وهو ما تسبب في انقسامهم إلى أحزاب متعددة.

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وبينما أشار إلى أن جميع المبعوثين الأمميين السابقين إلى ليبيا لم يتمكنوا من إدارة الملف الليبي بشكل جيد، عبر بلحاج عن تفاؤله بالدور الذي يلعبه المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

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