إعداد كميات كبيرة من المخدرات في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، الخميس، عن إعدام 2.5 كيلو جرام هيروين، وأكثر من 250 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و270 ألف قرص مخدر، جرى ضبطها خلال الفترة الماضية.

وأفادت المصلحة، في بيان نشرته صفحة صدى الجمارك الليبية على «فيسبوك»، بأن عملية إعدام المخدرات جرت بحضور مدير إدارة مراقبة الحدود البرية بمصلحة الجمارك العميد الطاهر خير، ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت العقيد موسي تفوشيت، ورئيس قسم مراقبة الحدود البرية نالوت العقيد خالد عسكر، ورئيس نيابة نالوت الابتدائية، وعدد من الأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

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وفور إتمام الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة، جرت عملية الإعدام بإشرافها بشكل مباشر حسب الكميات المذكورة سلفا، بحسب البيان، الذي أوضح أن الكميات السابقة هي نتاج عدة عمليات لضبط المهربين في الصحراء.

جانب من المخدرات المضبوطة (مصلحة الجمارك)

جانب من المخدرات المضبوطة (مصلحة الجمارك)

جانب من المخدرات المضبوطة (مصلحة الجمارك)

إعدام المخدرات المضبوطة (مصلحة الجمارك)