«الجمارك» تعلن عن واحدة من أكبر ضبطيات المخدرات في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الإثنين، عن ضبطية تكاد تكون من أكبر الضبطيات على مستوى شمال أفريقيا وفي تاريخ الجمارك الليبية، تتمثل في 269 كيلوجرام من الكوكايين بميناء الخمس البحري، جرى إعدمها مباشرة بإشراف مباشر من نيابة المخدرات.

وقالت المصلحة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، تمكن من ضبط شحنة من الكوكايين الخام تقدر بـ269 كيلوجرام، عقب تلقي معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدم محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ.

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وأشارت إلى أن عملية تتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي البرازيل إسبانيا إيطاليا وصولا إلى الخمس، حيث جرى الإيقاع بها بالرغم من قلة الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات، واعتماد المصلحة على الاتفاقات المبرمة مع الدول الصديقة والشقيقة والتعاون المشترك معها في تقصّي المعلومات والتتبع.

جانب من شحنة المخدرات المضبوطة، الإثنين 6 فبراير 2023 (مصلحة الجمارك)

جانب من شحنة المخدرات المضبوطة، الإثنين 6 فبراير 2023 (مصلحة الجمارك)

جانب من شحنة المخدرات المضبوطة، الإثنين 6 فبراير 2023 (مصلحة الجمارك)

جانب من شحنة المخدرات المضبوطة، الإثنين 6 فبراير 2023 (مصلحة الجمارك)