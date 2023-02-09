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ضبط تاجري مخدرات في قرجي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 01:26 مساء
ضبط تاجري مخدرات في قرجي
مخدرات مضبوطة في منطقة قرجي، 9 فبراير 2023، (الداخلية)
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ضبط أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شخصيين يروجان المواد المخدرة بمنطقة قرجي في العاصمة طرابلس.

وعثر بحوزتهما على 21 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واعترف المتهمان بزراعة نبات «المرجوانة» في منزل أحدهما، حيث انتقل رجال الأمن إلى المكان وعثر بداخله على أربع أشجار وثلاث شتلات من النبتة المخدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث الاختصاص.

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