إعلان النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان، بعدما لم تتلق أية طعون انتخابية.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في بلدية غريان 35 مركزًا و43 محطة اقتراع، وعدد الناخبين المسجلين حوالي 8 آلاف و879 ناخبًا، وعدد المقترعين 6 آلاف و8 أصوات، وتنافس على انتخابات المجلس البلدي غريان 13 قائمة.

- بيانات أولية: 66% نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي غريان

وحلت في المرتبة الأولى قائمة «لأجلك» التي حصلت على ألف و29 صوتًا، تلتها قائمة «الساعة» التي نالت 971 صوتًا، وجاءت في المرتبة الثالثة قائمة «التصحيح» بـ649 صوتًا، وفي المرتبة الرابعة قائمة «الوفاء والتغيير» بعدد أصوات بلغ 578 صوتًا، وفي المرتبة الخامسة قائمة «غريان الجديدة» التي نالت 420 صوتًا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان 66% من إجمالي المقترعين، وفق بيانات أولية أعلنتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في وقت سابق وتوزعت نسبة المقترعين بواقع 14% للنساء و86% للرجال.

النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي غريان (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)