اجتماع في بنغازي لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو لجنة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة، خليفة الدغاري، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي الشركات المنسحبة تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، بالتنسيق مع وزارة العمل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، وبقية القطاعات المختصة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، إلى وضع حل نهائي لهذه الشركات عبر إعادة تنسيب موظفيها وتسوية وضعهم المالي طبقا للجدول الموحد للمرتبات، ودفع الاستحقاقات الضمانية لمن بلغ سن التقاعد، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأشار الدغاري إلى أن عددا من هذه الشركات لم يزد اللجنة بالبيانات المطلوبة الخاصة بموقفها المالي والقانوني عبر استبيان ممهور من مديريها.

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عقيلة يقدم ثلاث توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة

وفي ديسمبر، قدم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من المجلس، عبدالله الشارف، ثلاث توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها.

وآنذاك، قال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن صالح والشارف بحثا أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة، والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل والتأهيل لإيجاد حل للعاملين بتلك الشركات، خصوصا بعد اعتصامهم أمام مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتمثلت توصيات صالح في «دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها، وتكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة، حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية»، مقترحا توزيع العاملين بـ«الشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري».

اجتماع لجنة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة مع ممثلي بعض الشركات في بنغازي، 7 فبراير 2023. (عبدالله بليحق)