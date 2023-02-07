الطرابلسي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من خطة تأمين طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى.

جاء ذلك في فعالية، أمس الإثنين، بحضور النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث تستهدف تلك المرحلة دعم مديريات أمن طوق العاصمة «الجفارة وجنزور والنواحي الأربع وتاجوراء»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونشرت صفحة الوزارة مقطع فيديو يظهر تقديم عدد من السيارات لدعم الأجهزة الأمنية في المديريات الأربع.