الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو المخول بالقبض على المتهمين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إن قسم البحث الجنائي هو الجهة المخولة بالقبض على المتهمين والخارجين عن القانون، وكذلك البحث عن الجرائم داخل المديرية.

وأضاف الطرابلسي، خلال انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، اليوم الإثنين، أن قسم النجدة جري دعمه بعد فترة طويلة من عدم الدعم، وهو الذي سيتولى تأمين الشارع وسيتواجد في جميع التقاطعات والتمركزات، مع دعمه بضباط جدد من خريجي مراكز التدريب.

دعم مديريات الأمن في المراحل التالية من الخطة الأمنية

وأوضح أن هذه المرحلة هي الأولى لتأمين العاصمة طرابلس «والمراحل التالية من الخطة ستكون بدعم مديريات الأمن بطوق العاصمة وتستمر لتشمل دعم باقي المديريات على مستوى ليبيا».

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الخطة الأمنية: توظيف للقوة البشرية واستغلال للميكنة

وأشار إلى أن الدعم سيوجه لمراكز الشرطة والأقسام التابعة لمديريات الأمن باعتبارها خط التماس المباشر مع المواطنين والمقيمين.

ونوه بأن هذه الخطة عمل عليها مختصون من الوزارة نتج عنها توظيف القوة البشرية وتحديد الاحتياجات التشغيلية وإدخال الميكنة في عمل المديريات.

وخلال إطلاق المرحلة الأولى، جرى توزيع المركبات الأمنية على جميع مكونات مديريات الأمن، وهي: مراكز الشرطة وأقسام المرور والنجدة والبحث الجنائي.

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق المرحلة الأولى من تأمين العاصمة طرابلس، 9 يناير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)