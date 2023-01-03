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الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 04:21 مساء
الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية
الدبيبة متحدثا في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي وزارة الداخلية مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة، التي أقيمت في مقر الكلية ببلدية العزيزية.

وكان في استقبال الدبيبة لدى وصوله مقر كلية ضباط الشرطة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الـ11، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وعمداء بلديات العزيزية الكبرى، وعدد من أعيان قبيلة ورشفانة وأولياء أمور الخريجين، بحسب منصة «حكومتنا».

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وقدّم الطلاب الخريجون خلال مراسم تخريج الدفعة 36 في كلية ضباط الشرطة، الاستعراضَ الرسميَّ للخريجين، وعرضا للكراديس.

وعد الدبيبة في كلمة بالمناسبة أن تخريج دماء جديدة للمؤسسة الأمنية بعد توقف دام 10 سنوات «جهدا وطنيا يحسب لوزارة الداخلية»، مؤكدا دعمه لبناء المؤسسة الأمنية من خلال تخريج الكوادر المؤهلة التي يكون ولاؤها لله ثم للوطن.

مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية
الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية
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