  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة مجددا عن تسليم أبوعجيلة مسعود: لن تنفعنا الشعارات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 03:33 مساء
الدبيبة مجددا عن تسليم أبوعجيلة مسعود: لن تنفعنا الشعارات
الدبيبة متحدثا خلال اجتماعه مع أعيان ورشفانة في العزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2023. (فيديو)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن «المرحلة المقبلة في ليبيا هي مرحلة بناء ولن تنفعنا الشعارات»، وذلك في إشارة إلى استمرار الجدل بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي.

وأضاف الدبيبة خلال لقاء مع عمداء بلديات وحكماء وأعيان بلديات سهل الجفارة (ورشفانة): «لا نريد أن ينعت الليبي بالإرهابي نحن شعب مسالم، عانينا من الحصار قبل 30 سنة بسبب فعل شخص واحد»، في إشارة على ما يبدو إلى العقيد معمر القذافي.

ومنتصف ديسمبر الماضي قال الدبيبة إن حكومته سلّمت أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية في العام 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً، وهو الحادث المعروف باسم قضية لوكربي».

الدبيبة: لا نريد اجترار المراحل الانتقالية
وخلال لقاء أعيان ورشفانة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «نحن في مرحلة بناء ويجب أن نتوافق على قاعدة دستورية ونذهب إلى الانتخابات». وتابع: «يجب أن نصل نقطة الاستقرار، ومن يختاره الشعب الليبي هو من يحكم»، وأردف «لا نريد اجترار المراحل الانتقالية أو الحديث عن الانقسام، ليبيا لن تنقسم.. ليبيا وحدة واحدة».

جاءت تصريحات الدبيبة بعد يوم من تأكيد قرار مجلس النواب الصادر أمس بأن اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس من العام 2008 هي تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، كما أنها تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها القوانين الوطنية. ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب

إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»

شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في ...
إضراب يشل حركة النقل البري بتونس في أول تحرك مناهض للحكومة خلال 2023

إضراب يشل حركة النقل البري بتونس في أول تحرك مناهض للحكومة خلال 2023
الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي

الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي
الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس

الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس
وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين

وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا اتحادات تحتاج للدعم

شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا ...
مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس

مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس
أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»

مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم ...
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
المنفي يتلقى تهنئة بالعام الجديد من السيسي
المنفي يتلقى تهنئة بالعام الجديد من السيسي
شاهد: انطلاق جلسة مجلس النواب برئاسة النويري
شاهد: انطلاق جلسة مجلس النواب برئاسة النويري
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق ...
ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية في صبراتة
ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية في صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
المزيد
تقرير أفريقي: الطاقة الإنتاجية القصوى لليبيا لن تتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا
تقرير أفريقي: الطاقة الإنتاجية القصوى لليبيا لن تتجاوز 1.8 ......
الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية
الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة ......
الدبيبة مجددا عن تسليم أبوعجيلة مسعود: لن تنفعنا الشعارات
الدبيبة مجددا عن تسليم أبوعجيلة مسعود: لن تنفعنا الشعارات...
ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية في صبراتة
ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية في صبراتة...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق ......
المزيد