الدبيبة مجددا عن تسليم أبوعجيلة مسعود: لن تنفعنا الشعارات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن «المرحلة المقبلة في ليبيا هي مرحلة بناء ولن تنفعنا الشعارات»، وذلك في إشارة إلى استمرار الجدل بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي.

وأضاف الدبيبة خلال لقاء مع عمداء بلديات وحكماء وأعيان بلديات سهل الجفارة (ورشفانة): «لا نريد أن ينعت الليبي بالإرهابي نحن شعب مسالم، عانينا من الحصار قبل 30 سنة بسبب فعل شخص واحد»، في إشارة على ما يبدو إلى العقيد معمر القذافي.

ومنتصف ديسمبر الماضي قال الدبيبة إن حكومته سلّمت أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية في العام 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً، وهو الحادث المعروف باسم قضية لوكربي».

الدبيبة: لا نريد اجترار المراحل الانتقالية

وخلال لقاء أعيان ورشفانة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «نحن في مرحلة بناء ويجب أن نتوافق على قاعدة دستورية ونذهب إلى الانتخابات». وتابع: «يجب أن نصل نقطة الاستقرار، ومن يختاره الشعب الليبي هو من يحكم»، وأردف «لا نريد اجترار المراحل الانتقالية أو الحديث عن الانقسام، ليبيا لن تنقسم.. ليبيا وحدة واحدة».

جاءت تصريحات الدبيبة بعد يوم من تأكيد قرار مجلس النواب الصادر أمس بأن اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس من العام 2008 هي تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، كما أنها تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها القوانين الوطنية. ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت.