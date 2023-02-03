بإنتاجية تتجاوز 7 آلاف برميل.. «مليتة» تنجح في تطوير بئر نفطية بحقل «الفيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت شركة «مليتة» للنفط والغاز بنجاح عمليات حفر وتطوير البئر «FC-24» بحقل الفيل النفطي، على ما أعلنت، اليوم الجمعة، المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت مؤسسة النفط في بيان مقتضب، إن العمليات بدأت في 24 نوفمبر الماضي، موضحة أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت نتائج إنتاجية تتراوح بين 7100 و6500 برميل في اليوم.

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ومطلع يناير الماضي، قالت شركة «مليتة» للنفط والغاز إنها نجحت في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج، كما تمكنت من صيانة 29 بئرا نفطية وغازية.