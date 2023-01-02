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شركة «مليتة» تنجح في استرجاع وفتح 4 آبار غاز بمنصة صبراتة.. وصيانة 29 بئرا نفطية وغازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 11:50 صباحا
شركة «مليتة» تنجح في استرجاع وفتح 4 آبار غاز بمنصة صبراتة.. وصيانة 29 بئرا نفطية وغازية
منشآت نفطية بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الإنترنت)
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قالت شركة «مليتة» للنفط والغاز، إنها نجحت في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج، كما تمكنت من صيانة 29 بئرا نفطية وغازية.

وأوضحت الشركة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، حول إنجازاتها في الربع الأخير من العام الماضي 2022، أنها تمكنت من استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية بعد توقف دام لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك إعادة الإنتاج بحقل الفيل في 19 يوليو الماضي، ومن حقلي الرمال وأبوالطفل في 24 من الشهر نفسه، كما طبقت الشركة استراتيجية جديدة لربط الآبار باستخدام أنابيب (RTP) للمرة الأولى لثلاث آبار نفطية من أجل تسريع الزيادة في الإنتاج بحقل الوفاء. 

ووفق التقرير، نجحت الشركة في استرجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام، حيث بلغت الإنتاجية الإجمالية نحو 80 مليون قدم مكعب/يوميا من الغاز، فيما تقدر كمية المكثفات بنحو ثلاثة آلاف برميل يوميا.

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صيانة 29 من الآبار النفطية والغازية
ولفت التقرير إلى أن الشركة تمكنت من صيانة 29 من الآبار النفطية والغازية دون استخدام حفارة بحقولها البرية والبحرية كافة، وكذلك تشغيل الوحدة الأولى من محطة معالجة المياه المصاحبة بحقل الفيل، والتي أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية لمعالجة المياه المصاحبة بكميات 90 ألف برميل / اليوم، وبالتالي أعطت فرصة لإعادة تشغيل خمس آبار ذات نسبة مياه عالية، كانت متوقفة منذ سنوات، ما أسهم في زيادة إنتاجية الحقل بنحو أربعة آلاف برميل نفط يوميا.

وأوضحت الشركة أنها استكملت تنفيذ مشروع استبدال خط أنابيب نقل النفط الخام من حقل الرمال إلى حقل أبوالطفل في شهر يوليو 2022 وضعه تحت التشغيل، كذلك جرى الانتهاء من تركيب وتشغيل التوربينة الجديدة بمجمع مليتة الصناعي، في إطار توليد القدرة الكهربائية، ما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة بمعدل 25 ميغاوات، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع تحديث منظومة الاتصالات والتراسل لخطوط الأنابيب (مليتة/ الوفاء) ووضعه على الخدمة.

وبحسب التقرير، جرى صيانة منصة الشحن العائمة بمجمع مليتة الصناعي، وحفر البئر رقم (B449) بحقل البوري البحري، وحفر البئر رقم (24FC ) ب.

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