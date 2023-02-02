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المنفي يبحث مع باتيلي «أفكارا جادة» لإنجاز الانتخابات قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 06:42 مساء
المنفي يبحث مع باتيلي «أفكارا جادة» لإنجاز الانتخابات قريبا
لقاء المنفي وباتيلي في طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، «أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي وباتيلي تطرقا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، إلى أهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي قدم للمنفي إحاطة عن لقاءاته، ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

ويأتي لقاء باتيلي مع المنفي عقب جولة خارجية شملت كل من الجزائر والكونغو برازفيل والمغرب، التي بحث خلالها مع قادة ورؤساء دبلوماسية تلك الدول العملية السياسية في ليبيا وسبل المضي قدما نحو الاستحقاق الديمقراطي.

باتيلي ومرافقيه خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
باتيلي ومرافقيه خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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