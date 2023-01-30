باتيلي يراهن على «الأدوار الكبرى» لدول الجوار لتسوية الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، «الأدوار الكبرى» لدول الجوار للمساهمة في إيجاد حل للصراع الليبي، موضحًا أن زيارته للمغرب تأتي في إطار المساهمة في استقرار البلاد.

وخاطب المبعوث الأممي، خلال مؤتمر صحفي عقد مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة الرباط اليوم الإثنين، قادة ليبيا بدعوتهم لضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات، لافتا إلى الليبيين الذي يسعون لإيجاد مؤسسات مستقرة وذات مصداقية من أجل تحقيق الاستقرار.

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وبدأ عبدالله باتيلي منذ أيام جولة إلى عدة دول شملت الجزائر والكونغو برازافيل والمغرب، طلبا للدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف أطراف الأزمة لتجاوز معضلة تعثر التوصل إلى إطار دستوري للانتخابات.