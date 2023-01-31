باتيلي يدعو الشركاء الدوليين لتوحيد صوتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد اللهِ باتيلي، جميع الشركاء الدوليين لضرورة التحدث بصوت واحد، والعمل بما يتماشى وتطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال اجتماع وصفه بالمثمر عقده اليوم الإثنين في العاصمة المغربية الرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة.

وقال باتيلي، على حسابه في «تويتر»، إنه شارك مع بوريطة آرائه حول الأزمة المستمرة في ليبيا، وتطلعات الشعب الليبي بشكل عام إلى تجاوز الجمود السياسي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية، مشيرًا إلى تأكيد الوزير المغربي مساندته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق الجهود الدولية.

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كما أكد المبعوث الأممي «الأدوار الكبرى» لدول الجوار للمساهمة في إيجاد حل للصراع الليبي، موضحًا أن زيارته للمغرب تأتي في إطار المساهمة في استقرار البلاد. في حين دعا بوريطة إلى إدارة توافقية للمرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال مؤسسات تحضر للانتخابات، مبديا استعداد بلاده لاحتضان جولات أخرى من الحوار بين الليبيين.

وبدأ عبدالله باتيلي منذ أيام جولة إلى عدة دول شملت الجزائر والكونغو برازافيل والمغرب، طلبا للدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف أطراف الأزمة لتجاوز معضلة تعثر التوصل إلى إطار دستوري للانتخابات.

جانب من لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الإثنين 30 يونيو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)