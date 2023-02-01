«الكهرباء»: وصول معدات تشغيلية خاصة بمحطات الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الثلاثاء، استئناف وصول شحنات جديدة من المعدات التشغيلية إلى ميناء طرابلس البحري خاصة بأعمال العمرات الجسيمة لمحطات الإنتاج.

وجرى نقل الشحنات الجديدة الموردة من شركة «ألجيك» إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

- وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد

- وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس

وتأتي هذه الشحنات ضمن جهود تجديد وضعية محطات التوليد من أجل دعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها من خلال إجراء عديد العمرات الجسيمة لهذه الوحدات بمختلف محطات الإنتاج.

من وصول معدات تشغيلية خاصة بمحطات الإنتاج إلى ميناء طرابلس، 31 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول معدات تشغيلية خاصة بمحطات الإنتاج إلى ميناء طرابلس، 31 يناير 2023. (شركة الكهرباء)