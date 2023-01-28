  • Alwasat News
Atwasat

خلال زيارة لافروف.. موسكو وبرازافيل تستعجلان تسوية الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 11:43 صباحا
خلال زيارة لافروف.. موسكو وبرازافيل تستعجلان تسوية الوضع في ليبيا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشارة الرئاسة الكونغولية فرانسواز جولي التزام بلديهما بمزيد من الحوار بشأن تسوية الوضع في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية. 

وفي الكونغو برازافيل أشارت وزارة الخارجية الروسية، مساء الجمعة، إلى أن «الجانبين ناقشا القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الكونغولية الودية، بما في ذلك الخطوات المشتركة نحو تنفيذ الاتفاقات القائمة عالية المستوى».

وأكدا التزام موسكو وبرازافيل بإجراء حوار سياسي أوثق حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي والأفريقي، مع التركيز على تسوية الوضع في ليبيا في أقرب وقت.

- ردا على واشنطن ولندن.. موسكو تتهم الغرب بتدمير ليبيا لتجريدها من مواردها 
- ليبيا ضمن مشاورات سياسية بين أنقرة وموسكو يومي الخميس والجمعة

وحسب الوزارة، أجرت جولي مشاورات حول قضايا التعاون الروسي - الكونغولي مع المبعوث الرئاسي الروسي لدى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في اليوم ذاته.

استعدادات للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي
كما يبحث وزير الخارجية الروسي الاستعدادات للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وبدأ سيرجي لافروف، في جولة رسمية إلى عدة دول أفريقية منذ الإثنين الماضي شملت جنوب أفريقيا وأنغولا وإسواتيني وأريتيريا والكونغو برازافيل. يشار إلى أن موسكو تؤيد عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا، والذي يتوقع الرئيس الكونغولي رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا دونيس ساسو نغيسو، أن يعقد قبل هذا الصيف إذا سارت الأمور على ما يرام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي بـ«خارطة طريق جديدة»
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي بـ«خارطة ...
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
لجنة برلمانية تستنكر «تساهل» الحكومة السويدية مع حرق المصحف
لجنة برلمانية تستنكر «تساهل» الحكومة السويدية مع حرق المصحف
عون عن اتفاق الغاز مع «إيني»: غير قانوني.. ويفرط في ثروات الدولة الليبية (فيديو)
عون عن اتفاق الغاز مع «إيني»: غير قانوني.. ويفرط في ثروات الدولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
شاهد.. الدبيبة يستقبل رئيسة الحكومة الإيطالية
شاهد.. الدبيبة يستقبل رئيسة الحكومة الإيطالية...
خلال زيارة لافروف.. موسكو وبرازافيل تستعجلان تسوية الوضع في ليبيا
خلال زيارة لافروف.. موسكو وبرازافيل تستعجلان تسوية الوضع في ......
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (28 يناير 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (28 يناير ......
عون عن اتفاق الغاز مع «إيني»: غير قانوني.. ويفرط في ثروات الدولة الليبية (فيديو)
عون عن اتفاق الغاز مع «إيني»: غير قانوني.. ويفرط في ثروات ......
لجنة برلمانية تستنكر «تساهل» الحكومة السويدية مع حرق المصحف
لجنة برلمانية تستنكر «تساهل» الحكومة السويدية مع حرق المصحف...
المزيد