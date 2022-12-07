ليبيا ضمن مشاورات سياسية بين أنقرة وموسكو يومي الخميس والجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن مشاورات سياسية بين أنقرة وموسكو بشأن عدة ملفات، من بينها القضية الليبية يومي الخميس والجمعة في إسطنبول.

وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المولدوفي ومسؤول شؤون الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي، إن وفدًا روسيًا سيزور تركيا يومي 8 و9 ديسمبر برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث «كل ملفات» أبرزها الأزمة في أوكرانيا والملفان السوري والليبي. وتابع أن تركيا قد «لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد»، مستدركًا: «لكننا نبحثها فيما بيننا».

ملفات سياسية في المشاورات التركية الروسية

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن الوفد الروسي سيشارك في المشاورات برئاسة سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، مضيفًا أن الوفد التركي سيترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال. ومن المنتظر أن يناقش الوفدان ملفات إقليمية مثل سوريا وليبيا وفلسطين إلى جانب تطبيق اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

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تأثير تركيا وروسيا على طرفي الصراع في ليبيا

ويعقد الاجتماع التنسيقي بين تركيا وروسيا اللذين تحتفظان بتأثير كبير على طرفي الصراع الليبي مع استمرار تمسك الأولى بدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والثانية برئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

وقبل أيام، دعا وزير الخارجية التركي، مجلسي النواب والدولة، إلى ضمان أساس دستوري للعملية الانتخابية، مؤكدًا أنه «في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة». وقال أيضًا إن أنقرة تتطلع إلى العمل مع كل من مصر والإمارات لتحقيق المصالح والأمن في ليبيا لإعادة الاستقرار.