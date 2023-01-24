«أفريكا إنتلجنس»: واشنطن تسعى إلى تقارب بين حفتر والدبيبة لعزل «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

قال موقع «أفريكا إنتلجنس» إن واشنطن تسعى إلى تحقيق تقارب بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لأجل عزل مجموعة «فاغنر» الروسية لدي ليبيا.

وأوضح الموقع في تقرير، أمس الإثنين، أن «فاغنر» كانت محور زيارة مدير المخابرات الأميركية «سي آي إيه»، وليام بيرنز، إلى طرابلس في 12 يناير الماضي، مضيفا أن واشنطن تأمل في «اتفاق عدم اعتداء» يشجع حفتر على الاستغناء عن خدمات المجموعة الروسية.

وأضاف التقرير: «تشعر واشنطن بالقلق بشكل خاص بشأن سيطرة فاغنر على العديد من حقول النفط، مما قد يمنح روسيا نفوذا جديدا في سوق الطاقة، كما تنتقد من وراء الكواليس القاهرة بشكل خاص التي تعد الداعم الرئيسي لحفتر ولها علاقات فاترة مع الدبيبة، وتعارض بشدة التحالف بين الرجلين».

الموقع ينفي لقاء بيرنز بحفتر

وأضاف «أفريكا إنتلجنس» أن بعض وسائل الإعلام «ذكرت بشكل غير صحيح» سفر بيرنز أيضا إلى مدينة بنغازي، لافتا إلى لقاء حفتر في 18 يناير الجاري مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدي ليبيا ليزلي أوردمان، ونائب قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا جون لامونتاني في المدينة.

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وأوضح أن الأميركيين جاءوا «لمتابعة دعوة بيرنز للوحدة التي أرسلت إلى طرابلس، وللتحذير من أي محاولة لإغلاق المواقع النفطية وضد استخدام القوة لعرقلة العملية الانتخابية»، متابعا أن رحلة بيرنز إلى ليبيا تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن العودة إلى البلاد، حيث تدفع إلى تعيين الدبلوماسي الأميركي كينيث جلوك في منصب المسؤول الثاني في بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا، كما أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الأميركية اجتماعا لمبعوثي الدول الفاعلة في الشأن الليبي، وكان من المفترض عقد اللقاء منتصف يناير، لكنه تأجل إلى فبراير.

بيرنز لم يناقش تسليم السنوسي

ولم يناقش بيرنز احتمال تسليم الرئيس السابق للمخابرات الليبية عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع الدبيبة في طرابلس، وفق التقرير.

وأكمل التقرير: «وورد اسم السنوسي في التحقيق في تفجير طائرة (بان أمريكان) العام 1988 فوق لوكربي في إسكتلندا، فيما اعتقل المشتبه به في القضية أبوعجيلة مسعود المريمي قبل بضعة أسابيع في ليبيا ثم نُقل إلى الولايات المتحدة لحضور، حيث يمثل أمام القضاء».