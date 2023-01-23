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مديرية أمن طرابلس: الاتفاق على تأسيس منظومة البلاغات الموحدة بمراكز الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 09:11 مساء
مديرية أمن طرابلس: الاتفاق على تأسيس منظومة البلاغات الموحدة بمراكز الشرطة
مسؤولون بمديرية أمن طرابلس ومركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة خلال الاجتماع،ـ 23 يناير 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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اتفق عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على مباشرة تأسيس منظومة البلاغات الموحدة بمراكز الشرطة، خلال اجتماع بين ضباط مديرية أمن طرابلس ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وعقد اجتماع بمديرية أمن طرابلس اليوم الإثنين بحضور مدير الأمن محمود العابد، ورئيس غرفة العمليات العميد منصور الفيتوري. وجرى خلاله الاتفاق كذلك على تأسيس منظومة تسجيل آليات الشرطة، والمعلومات الجغرافية، وفق بيان للمديرية اليوم الإثنين. 

وشارك في الاجتماع أيضَا رئيس قسم الترخيص العميد صبري العلاقي، ورئيس قسم تقنية المعلومات العميد سامي حميدان، ومسؤول الشؤون الأمنية بمديرية أمن طرابلس العميد محمد عاشور، ورئيس منظومة تسجيل السيارات بقسم الترخيص طارق دراويل، ورئيس قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمديرية يونس جمعة.

مسؤولون تقنييون في اجتماع تطوير المنظومات الرقمية 
ومن جانب مركز المعلومات والتوثيق، حضر مدير المركز بهلول شنانة، ومدير تكنولوجيا المعلومات حمودة الشكري، ومدير البرمجيات عبدالله الشتيوي.

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وزارة الداخلية تهدف لجمع بيانات دقيقة عن الجرائم
وجاء الاجتماع في إطار توظيف إمكانيات وزارة الداخلية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني بالمديريات، حسب بيان المديرية.

وبحث الاجتماع معالجة المشاكل التشغيلية وتطوير عمل المنظومات من خلال توحيد العمل مع مديريات الأمن الأخرى وتبادل المعلومات بشكل دقيق وسريع لتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة، بما يساهم في رصد الظواهر الإجرامية، ومن ثم اتحاذ قرارات لتنفيذ الخطط والترتيبات الأمنية لمعالجة تلك الظواهر.

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