المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد «رفضه انحياز جامعة الدول العربية لطرف أو جهة ما»، مشددًا على «عدم اعتراف ليبيا بأي تمييز تجاه حقوقها وواجباتها المشروعة»، ودعا إلى «ضرورة لعب دور يعزز التماسك والوحدة بين الدول الأعضاء».

جاء ذلك خلال استقباله بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري للدورة 158، اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، وزير خارجية جمهورية تونس عثمان الجرندي والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

- المنقوش: الأمانة العامة للجامعة العربية انحازت لدولة عضو وابتدعت شرطا غير موجود بالميثاق

وأعرب المنفي عن «تقديره لتونس في دعمها لجهود حكومة الوحدة الوطنية بتولي رئاسة جامعة الدول العربية»، مؤكدًا «إصرار ليبيا في ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة»، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

ونقل البيان عن وزير خارجية تونس ثنائه على رئاسة ليبيا للدورة 158 وإصرارها على ممارسة كامل حقوقها فى لعب دور عربي وإقليمي، يساهم في تعزيز العمل المشترك وإعادة الدور الحقيقي لجامعة الدول العربية.

وأمس الأحد، اتهمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمحاولة تعطيل الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عُقِد في طرابلس بحضور عدد من وزراء الخارجية وممثلين للدول العربية، و«انحيازها لإحدى الدول الأعضاء».

وبينت المنقوش أن «الاجتماعات الوزارية التشاورية الطارئة عقدت في السابق بحضور وزيرين أو ثلاثة»، مستغربة «ابتداع أمانة الجامعة العربية شرطًا غير موجود في الميثاق واللوائح وغير مسبوق، بأن تؤكد أن هناك 14 دولة لا بُد أن تكتب حضورها كتابيًا».