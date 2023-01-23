  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 09:10 مساء
المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في طرابلس
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش يجتمعان مع وزير خارجية جمهورية تونس عثمان الجرندي، الإثنين 23 يناير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد «رفضه انحياز جامعة الدول العربية لطرف أو جهة ما»، مشددًا على «عدم اعتراف ليبيا بأي تمييز تجاه حقوقها وواجباتها المشروعة»، ودعا إلى «ضرورة لعب دور يعزز التماسك والوحدة بين الدول الأعضاء».

جاء ذلك خلال استقباله بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري للدورة 158، اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، وزير خارجية جمهورية تونس عثمان الجرندي والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

- المنقوش: الأمانة العامة للجامعة العربية انحازت لدولة عضو وابتدعت شرطا غير موجود بالميثاق

وأعرب المنفي عن «تقديره لتونس في دعمها لجهود حكومة الوحدة الوطنية بتولي رئاسة جامعة الدول العربية»، مؤكدًا «إصرار ليبيا في ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة»، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

ونقل البيان عن وزير خارجية تونس ثنائه على رئاسة ليبيا للدورة 158 وإصرارها على ممارسة كامل حقوقها فى لعب دور عربي وإقليمي، يساهم في تعزيز العمل المشترك وإعادة الدور الحقيقي لجامعة الدول العربية.

وأمس الأحد، اتهمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمحاولة تعطيل الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عُقِد في طرابلس بحضور عدد من وزراء الخارجية وممثلين للدول العربية، و«انحيازها لإحدى الدول الأعضاء».

وبينت المنقوش أن «الاجتماعات الوزارية التشاورية الطارئة عقدت في السابق بحضور وزيرين أو ثلاثة»، مستغربة «ابتداع أمانة الجامعة العربية شرطًا غير موجود في الميثاق واللوائح وغير مسبوق، بأن تؤكد أن هناك 14 دولة لا بُد أن تكتب حضورها كتابيًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس
وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس
تبون وميلوني يخاطبان الأطراف الليبية بشأن الانتخابات والمصالحة
تبون وميلوني يخاطبان الأطراف الليبية بشأن الانتخابات والمصالحة
بالأسماء.. حكومة باشاغا تشكل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة
بالأسماء.. حكومة باشاغا تشكل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة
الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تونس
الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة إلى ...
المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في طرابلس
المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»
السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»...
المزيد
ضبط شاحنة وسيارتين مسروقتين في العجيلات
ضبط شاحنة وسيارتين مسروقتين في العجيلات...
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي طرابلس و«الأميركية العربية» لتعزيز التعاون التجاري
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي طرابلس و«الأميركية العربية» ......
مديرية أمن طرابلس: الاتفاق على تأسيس منظومة البلاغات الموحدة بمراكز الشرطة
مديرية أمن طرابلس: الاتفاق على تأسيس منظومة البلاغات الموحدة......
المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في طرابلس
المنفي يبحث مع الجرندي ملابسات الاجتماع الطارئ للجامعة ......
الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تونس
الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة ......
المزيد