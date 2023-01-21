الأرصاد: أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكائر مساء غد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح علي أغلب المناطق بين 13 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 45 كم/ ساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها -غات - غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء غد على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء غد على غدامس والحمادة.