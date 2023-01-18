إطلاق منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية، لتطوير خدمات الصحة إلكترونيًا بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات، وذلك من أجل «تحسين مستوى جودة وكفاءة منظومة الرعاية الصحية المقدمة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية سهلة الوصول وذات نوعية عالية».

حضر الاحتفالية نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبدالوكيل، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات الطاهر الباعور، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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مواكبة التطورات

من جانبه، أعرب أبوجناح عن تطلّع الوزارة إلى مواكبة أحدث التطورات المتسارعة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، لتقديم مختلف الخدمات الصحية لصالح المواطنين، بما يحقق تقدما فعّالا في تيسير تقديم الخدمات وزيادة توفرها للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، أو ممن لديهم وقت محدود، أو وسائل نقل محدودة.

وأكد التزام وزارة الصحة بتطبيق مشاريع ومبادرات تنافسية تسعى للارتقاء بمستوى جودة الأداء، وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة، لتتلاءم وتطلعات المرضى واحتياجاتهم.

طريق إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية

وأفاد بيان نشرته وزارة الصحة على فيسبوك بأن إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية سيكون متاحًا عبر منصة تحصين من خلال هذا الرابط، أو عن طريق تحميل تطبيق تحصين عن طريق الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين إنشاء حساب عبر المنصة للحصول على مواعيد للتشخيص، واستكمال إجراءات إصدار الشهادة إلكترونيًا، ومن ثمّ استلام الشهادة عن طريق الهاتف.

جانب من إطلاق منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية، الأربعاء 17 يناير 2023 (وزارة الصحة)