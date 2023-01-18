تنسيق بين «المركزي» و«الاقتصاد» بشأن السياسات التجارية والنقدية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج.

وقال «المصرف» في بيان مقتضب، إن اللقاء يأتي في إطار «تعزيز التعاون المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتنسيق بين السياسات التجارية والنقدية وتنظيم النشاط التجاري وانسياب السلع للسوق الليبية».

- «الرئاسي»: الاتفاق على ضوابط بشأن الترتيبات المالية للعام 2023

- بحضور المنفي والدبيبة والكبير وشكشك.. اجتماع لمتابعة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية

وقبل أسبوع، أعلن المجلس الرئاسي الاتفاق على ضوابط ومعالجات بشأن الترتيبات المالية للعام 2023، لضمان اعتمادها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.