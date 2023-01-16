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باتيلي يتعاطف مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 16 يناير 2023, 10:50 مساء
باتيلي يتعاطف مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار المدينة
لقاء باتيلي ووفد الأمم المتحدة الزائر مع القيادات المحلية في سرت، الإثنين 16 يناير 2023. (البعثة الأممية)
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أعرب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية ضمن تحديات أخرى كثيرة يواجهونها» في المدينة، وفق ما أعلنته البعثة الأممية.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع وفد من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني يتقدمهم عميد بلدية سرت مختار المعداني، بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مديرة القسم السياسي بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية جاكلين سيك، اليوم الإثنين بمدينة سرت.

وعقد الاجتماع على هامش مشاركة باتيلي ووفد الأمم المتحدة القادم من نيويورك في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي أقيم على مدى يومين بالمدينة. وأضاف مراسل «بوابة الوسط» في المدينة أن الاجتماع شارك فيه أعضاء المجلسين البلدي والأعلى لقبائل سرت.

مطالب أهالي سرت
وقال رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت مفتاح مرزوق لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة جملة من المواضيع التى تهم بلدية سرت من بينها ملف تأخر التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بالمدينة خلال فترة الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي العام 2016 وما تعانيه المدينة من زيادة الإصابة بأمراض الأورام نتيجة مخالفات تلك الحروب وما تعرضت له المدينة من قصف جوي.

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وذكر مرزوق أن حالات الإصابة بأمراض الأورام وصلت لأكثر من 800 حالة مرضية، مطالبا بتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمساعدة في وضع حلول عاجلة وجذرية لما تعانيه المدينة ودعم عملية إعادة الإعمار والمساعدة في إزالة مخلفات الحرب القائمة بعدة مناطق في المدينة منذ العام 2016.

باتيلي يتعهد بإيصال مطالب أهالي سرت إلى السلطات المعنية
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن باتيلي تعهد لمحاوريه من مدينة سرت «بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية»، مؤكدا «الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد».

وأضاف مراسل «بوابة الوسط» أن بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مديرة القسم السياسي بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية جاكلين سيك، غادرت عبر مطار القرضابية بعد ثلاث ساعات من زيارة المدينة لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولقاء باتيلي مع القيادات المحلية في سرت.

لقاء باتيلي ووفد الأمم المتحدة الزائر مع القيادات المحلية في سرت، الإثنين 16 يناير 2023. (البعثة الأممية)
لقاء باتيلي ووفد الأمم المتحدة الزائر مع القيادات المحلية في سرت، الإثنين 16 يناير 2023. (البعثة الأممية)
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