بلدية سرت تطلب زيادة مساهمة البعثة الأممية في الاهتمام بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم عميد بلدية سرت مختار المعداني للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي صورة الوضع في المدينة، ودعا إلى «زيادة مساهمة البعثة الأممية في الاهتمام بالمدينة من خلال الوكالات المختلفة للبعثة».

وحسب الصفحة الرسمية للبلدية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قدم المعداني «كتابا للمبعوث الدولي يوضح حجم الدعم المقدم، والمشاريع التي تديرها وزارة التخطيط ولم تستكمل».

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

وجاء لقاء عميد بلدية سرت مع باتيلي على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت الذي واصل أعماله في وقت سابق اليوم الإثنين. وهذا الاجتماع هو العاشر للجنة، والأول للجنة العسكرية المشتركة بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل من العام الماضي.

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ويوم الأحد أعلن المبعوث الأممي إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين في سرت، وقال باتيلي خلال اجتماع (5+5) إن «وجود المراقبين الليبيين والأمم المتحدة هنا سيعزز الثقة بين الجانبين، وسيسمح لنا بالمضي قدما في تدريب وتشغيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار الليبي»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

لقاء عميد بلدية سرت مختار المعداني مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في سرت اليوم الإثنين، 16 يناير 2023. (بلدية سرت)