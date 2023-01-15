باتيلي: إعادة شرعية المؤسسات في ليبيا ضروري لإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن «استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة، لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دُمِّرت مثل مدينة سرت».

جاء ذلك خلال جولة قام بها باتيلي في مدينة سرت، التي وصلها في وقت سابق اليوم الأحد، لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

باتيلي يتحسر على الدمار في سرت

وأوضح باتيلي، في منشور عبر حسابه على «تويتر»، أنه وقف على بعض الأضرار التي خلفها الصراع في مدينة سرت، متابعًا: «إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس».

وتابع أن استعادة السلام والاستقرار ضروري من أجل إعادة الإعمار، وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.

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باتيلي للسياسيين: لا تخذلوا الأطفال لأنهم مستقبل ليبيا

وفي تغريدة أخرى، قال باتيلي إنه التقى- بعد انتهاء أعمال اليوم من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة- عددًا من الأطفال في مدينة سرت، متابعًا: «كبقية أطفال ليبيا، يستحق هؤلاء العيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص. أحث جميع الأطراف السياسية على تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال، لأنهم مستقبل ليبيا الحقيقية».

عبدالله باتيلي يزور مواقع مدمرة في سرت، الأحد 15 يناير 2023 (حسابه على تويتر)

عبدالله باتيلي يلتقي أطفالا في سرت، الأحد 15 يناير 2023 (حسابه على تويتر)

عبدالله باتيلي يلتقي أطفالا في سرت، الأحد 15 يناير 2023 (حسابه على تويتر)