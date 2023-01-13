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مبادرة القوى الوطنية تؤيد اجتماع واشنطن وتشدد على ضرورة «استبعاد الطبقة السياسية كافة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 09:56 صباحا
مبادرة القوى الوطنية تؤيد اجتماع واشنطن وتشدد على ضرورة «استبعاد الطبقة السياسية كافة»
شعار مبادرة القوى الوطنية الليبية. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
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أعلنت مبادرة القوى الوطنية الليبية، الخميس، تأييدها ما سيجرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الأميركية واشنطن بشأن ليبيا، مشددة على ضرورة «استبعاد الطبقة السياسية كافة من المشهد».

ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في واشنطن، الجمعة، لمناقشة خطواتهم التالية بعد عدم توصل مجلسي النواب والدولة الأسبوع الماضي إلى اتفاق نهائي في العاصمة المصرية القاهرة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وقالت مبادرة القوى الوطنية في بيان، إن الانظار باتت تتجه إلى العاصمة الأميركية بعد «فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، موضحة أنها «ستؤيد كل الخطوات التي سيجرى الاتفاق عليها في هذا الاجتماع لأجل تحقيق الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها استبعاد الطبقة السياسية كافة من المشهد السياسي».

وذكرت المبادرة بتنبيهاتها السابقة للطبقة السياسية بأن المجتمع الدولي لن يقف عند إرادتهم وإنما سيتخذ آليات بديلة لحل الأزمة الليبية في حال فشلهم وتعنتهم وتمسكهم بالبقاء في السلطة.

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«ذا غارديان»: القادة الغربيون نفد صبرهم من النخب السياسية الليبية
والخميس، قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، تعليقا على هذا الاجتماع إن القادة الغربيين نفد صبرهم مع النخب السياسية الليبية التي أخفقت بشكل جماعي في الاتفاق على أساس للانتخابات، منذ أكثر من عام، ونقلت غضب أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي أشار إلى الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام وهو «التشدق بضرورة إجراء الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن لخنقها حتى يتمكنوا من الاستمرار في ملء جيوبهم».

وكشفت الجريدة البريطانية أن اجتماع المبعوثين الخاصين بدعوة من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند سينظر في كيفية إجراء الاستحقاق وما إذا كان يجب حث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء لجنة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.

وخلفت نتيجة اجتماع القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري الأسبوع الماضي ردود فعل محبطة إزاء إمكانية إنجاز العملية الانتخابية، وتوحيد المؤسسات الليبية حيث توافقت مجمل المواقف الأممية والغربية على ضرورة تحديد مدى زمني واضح، على الرغم من محاولة المشري طمأنة الرأي العام المحلي والدولي بتوقع عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر 2023.

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