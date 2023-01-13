وزارة الصحة: الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، الإفراج عن رواتب 21 الفًا 275 موظفًا بقطاع الصحة.

جاء ذلك بناء على اتفاق بين وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، في اجتماعه مع وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، ظهر اليوم الخميس، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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وأصدر وزير الخدمة المدنية المكلف تعليماته بالبدء الفوري لاستكمال إجراءات الإفراج، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لاستكمال العملية التنظيمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان للتباحث حول ملف الإفراجات المالية لموظفي القطاع الصحي، ممّن أبرمت لهم عقود عمل في السنوات الماضية دون أن يتم صرف مستحقاتهم المالية.

كما اتّفق الطرفان على تسمية مندوبين من وزارة الصحة لإدخال البيانات اللازمة للمنظومة الخاصة بوزارة الخدمة المدنية، بحسب البيان.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية إبراهيم أبوالمغاير، ومدير مكتب وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان مصعب المملوك.