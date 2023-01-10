ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى مركز شرطة الكويفية القبض على وافد مطلوب لدى مديرية أمن مرزق في قضية نصب واحتيال على مواطن بملبغ 100 ألف دينار.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة الكويفية تفيد بأن وافدًا يتواجد في منطقة الكويفية وهو مطلوب لدى مديرية أمن مرزق على ذمة قضية نصب واحتيال، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن مديرية أمن بنغازي.

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وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، جرى ضبط الشخص المطلوب في أحد شوارع المنطقة. وخلال التحقيقات تبين أن المتهم يدعى «ع.م.م» من مواليد 1976 ويحمل الجنسية المصرية، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص.