ضبط مطلوب في قضايا نصب بطرابلس وطبرق وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بنينا في مدينة بنغازي مطلوبًا لدى النيابة العامة على ذمة قضايا نصب واحتيال واستيلاء على أراضٍ، ارتكبت في العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء المركز عن مكان الشخص المطلوب، المحرر ضده 12 محضرًا بالمركز، والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة منذ العام 2016، حيث اتضح أنه يمر من خلال البوابات الأمنية عبر انتحال صفة أخيه، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبعد رصد تحركاته، تمكن أحد أعضاء التحريات من القبض على المتهم، ثم نقل إلى المركز، حيث اعترف بما نُسب إليه، وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي في العديد من المحاضر، وأيضًا لدى مديريات أمن طرابلس وطبرق والكفرة والأبيار، وبعدها أحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.