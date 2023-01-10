شركة الكهرباء تعيد تأهيل قطع غيار 3 محطات بمصانع «جنرال إليكتريك»

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت الشركة العامة شحنات تحتوي على قطع غيار خاصة بثلاث محطات لتوليد الكهرباء إلى مصانع شركة «جنرال إليكتريك» الأميركية لإعادة تأهيلها والاستفادة منها لاحقًا.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن هذه العملية تأتي في إطار اهتمام مجلس إدارتها «بالشبكة الكهربائية التي تمر بمرحلة بناء وتطوير وتأهيل حتى تواكب النمو المستمر للأحمال».

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أنها أرسلت أربع شحنات عبر ميناء طرابلس البحري إلى مصانع شركة جنرال إليكتريك «من أجل إعادة تأهيلها وإرجاعها إلى ليبيا للاستفادة منها في إجراء العمرات الجسيمة خلال فترة الربيع المقبل».

وأضافت الشركة أن هذه الشحنات «تحتوي على لوحات تحريض وقطع غيار خاصة بغرف الاحتراق لمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس».

شحنات قطع الغيار لمحطات الكهرباء التي أرسلت لإعادة التأهيل بمصانع جنرال إليكرتيك. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنات قطع الغيار لمحطات الكهرباء التي أرسلت لإعادة التأهيل بمصانع جنرال إليكرتيك. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنات قطع الغيار لمحطات الكهرباء التي أرسلت لإعادة التأهيل بمصانع جنرال إليكرتيك. (الشركة العامة للكهرباء)