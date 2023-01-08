الجيش الأزرق يلاحق أعطال شبكة الكهرباء تحت الأمطار (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل العمال والفنيون في الشركة العامة للكهرباء (الجيش الأزرق) حالة الطوارئ لصيانة الأعطال الفنية الطارئة نتيجة هطول الأمطار وسرعة الرياح.

وحسب منشورات للشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أجرت فرق الصيانة بدائرة توزيع زلطن أعمال صيانة طارئة على الخط الغربي بعد تعرضه لعطل فني نتيجة هطول الأمطار، مشيرة إلى استكمال كل أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي.

الأصابعة وجنزور

وفي دائرة توزيع الأصابعة، أجرى الفنيون أعمال صيانة طارئة على خط جندوبة الخشبي في ظروف البرد القاسية، إذ بلغت درجة الحرارة أثناء العمل 7 درجات مئوية، حيث جرت إعادة التيار الكهربائي لعدد كبير من المنازل، حسب الشركة.

- «الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة غرب أجدابيا

- «الكهرباء»: استكمال مشروع إعادة تأهيل محطة الحقن «الرويس»

- «الكهرباء»: صيانة محطة تحويل تراغن

كما استبدل أفراد الصيانة بدائرة توزيع جنزور، ليلة أمس، كابلا بدلا من آخر كان معطوبا تسبب في انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي استمر لساعات بمنطقة شهداء عبدالجليل بجنزور، وكلّلت الجهود بإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية بمنطقة شهداء عبد الجليل بجنزور، 8 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية بمنطقة شهداء عبد الجليل بجنزور، 8 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية بمنطقة شهداء عبد الجليل بجنزور، 8 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية بمنطقة شهداء عبد الجليل بجنزور، 8 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)