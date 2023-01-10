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«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ321 شركة خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 12:10 مساء
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ321 شركة خلال أسبوعين
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 15 إلى 29 ديسمبر الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لـ321 شركة، خلال الأسبوعين، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات المطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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