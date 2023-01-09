الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن نسبة إنجاز خطة المياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي بلغت 37%، مؤكدا تسارع وتيرة العمل لتزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الإثنين قائلا: «تتسارع وتيرة العمل على تنفيذ خطوط تزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب»، مؤكدا أن «نسبة الإنجاز في خط أبوزيان- الرحيبات بطول 72 كم بلغت 37%».

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ونشر الدبيبة إنفوغراف يوضح خطي تزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب وهما خط أبوزيان- الرحيبات بطول 72 كلم وبسعة 81 ألف مترمكعب وبلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 37%. وخط أبوزيان - مزدة البالغ طوله 110 كلم بسعة 15 ألف متر مكعب، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 20%.

ويستهدف خطا المياه تزويد 12 مدينة بالجبل الغربي بمياه الشرب، وهي الأصابعة والقواليش والشقيقة والرجبان وككلة وجادو ويفرن والرحيبات والرياينة ومزدة والزنتان وفوار غني.

انفوغراف نشره الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» حول مشاريع التنمية في قطاع المياه للعام 2021 - 2022. الإثنين 9 يناير 2023.