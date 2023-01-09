الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن نسبة إنجاز خطة المياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي بلغت 37%، مؤكدا تسارع وتيرة العمل لتزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب.
وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الإثنين قائلا: «تتسارع وتيرة العمل على تنفيذ خطوط تزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب»، مؤكدا أن «نسبة الإنجاز في خط أبوزيان- الرحيبات بطول 72 كم بلغت 37%».
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ونشر الدبيبة إنفوغراف يوضح خطي تزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب وهما خط أبوزيان- الرحيبات بطول 72 كلم وبسعة 81 ألف مترمكعب وبلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 37%. وخط أبوزيان - مزدة البالغ طوله 110 كلم بسعة 15 ألف متر مكعب، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 20%.
ويستهدف خطا المياه تزويد 12 مدينة بالجبل الغربي بمياه الشرب، وهي الأصابعة والقواليش والشقيقة والرجبان وككلة وجادو ويفرن والرحيبات والرياينة ومزدة والزنتان وفوار غني.
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