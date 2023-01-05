استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

القاهرة - بوابة الوسط

كشف استطلاع رأي حديث أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، انقساما في آراء الليبيين حول تقييم الثورات العربية التي مرت بها البلاد أيضا قبل 12 سنة.



وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه المركز ومقره الدوحة، أن نسبة 8 % من الليبيين يعتقدون أن نتائج الثورات العربية إيجابية جدًا و 14% يعتقدون أنها إيجابية إلى حد ما، واعتبر 20% من المستجوبين أن الثورات العربية سلبية إلى حد، فيما رأى 43 % أنها سلبية جدا، بينما يرفض 15 % الإجابة أو لا يملكون إجابة حول الموضوع.



يشار إلى أن المؤشر العربي 2022 أُنجز في 14 بلدا عربيا، هي: ليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



انقسام في تقييم الثورات العربية

وعموما كان الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، إذأفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما).

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وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%). ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.

وشمل استطلاع المركز العربي للأبحاث 33 ألف و300 مستجوبًا أجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة. وشارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي.