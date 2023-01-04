القبض على 5 مطلوبين على ذمة قضايا جنائية في طرابلس وبني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 44 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم الأربعاء، عن القبض على خمسة مطلوبين في طرابلس وبني وليد، صدرت بحقهم أوامر قبض على ذمة قضايا جنائية من قبل النيابة العامة، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح اللواء 444 قتال أن مفرزة تابعة له ألقت القبض على «ع. ع. ج» في طرابلس، صدرت بحقه أربعة أوامر قبض من النيابة العامة في قضايا مختلفة شملت «الرماية على مواطن مما تسبب له بكسور في قدميه، والهجوم على خيمة عزاء والتّهجم على المواطنين بالسلاح، والسب والتهديد، والرماية على أحد المواطنين».

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كما ألقت مفرزة تابعة للواء 444 قتال في طرابلس أيضا القبض على «ف. م. ر» متلبسا ببيع المخدرات على الطريق العام في مدينة طرابلس، وكذلك القبض على «ر. ح. ط» المطلوب لدى النيابة العامة بتهمة تجارة المخدرات.

وفي بني وليد، ألقت مفرزة تابعة للواء 444 قتال، القبض على كل من «ح. ا. ب. ح» و«ع. م. ا» وبحوزتهما أسلحة وقنابل يدويّة وهما يقومان ببيع المخدرات على الطريق العام بمدينة بني وليد.

وأكد اللواء 444 قتال التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم ويطبق فيهم القانون ليكونوا عبرة للمعتبرين.

مضبوطات عثر عليها بحوزة المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم في طرابلس وبني وليد. (اللواء 444 قتال)

أحد المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم في طرابلس وبني وليد. (اللواء 444 قتال)

أحد المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم في طرابلس وبني وليد. (اللواء 444 قتال)

أحد المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم في طرابلس وبني وليد. (اللواء 444 قتال)