استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 44 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مساء اليوم الجمعة، عن «استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة كان يتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية» وذلك «بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب» من قبل «مفرزة خاصة من مفارز الجيش الليبي».

وبينما لم يوضح «اللواء 444 قتال» عبر صفحته على «فيسبوك» مكان العملية، قال إن «هذه العمليات المكثفة تأتي لردع العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي ولا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة من عدم توفر الوقود».

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ونوه «اللواء 44 قتال» كذلك بأن العمليات التي يقوم بها، تستهدف قطع خطوط التهريب، وهدم صروح الجريمة، ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون «مستمرة، رغم حجم المعاناة التي يمر بها اللواء من نقص كبير في الإمكانيات اللازمة من التموين والاحتياجات اليومية».

اشتعال النيران في شاحنات الوقود بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة. (اللواء 444 قتال)

اشتعال النيران في شاحنات الوقود بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة. (اللواء 444 قتال)