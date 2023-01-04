اجتماع بديوان المحاسبة لمناقشة آليات تنفيذ التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع عُقِد بمقر ديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، تفعيل آليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وإيجاد إطار عام يمكن من خلاله توحيد الجهود لكل المكونات المجتمعية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وانعقد الاجتماع بحضور رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبوراص، وعضوة اللجنة رحمة أبوبكر آدم، ووكيل ديوان المحاسبة، ووكيل مجلس التخطيط، ووكيل وزارة التخطيط للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي للجنة الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة 2030، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد مقترح لمناقشته في اجتماع لاحق يهدف لوضع خارطة طريق واضحة، يجري من خلالها تحديد الأهداف وتوزيع المسؤوليات، وفق إطار زمني محدد.