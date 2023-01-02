11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بين 26 ديسمبر وأول يناير

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وصل خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى الأول من يناير الجاري إلى 11 حالة.

وأضاف المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد إن هذا العدد من الحالات جرى تسجيله من بين 22 عينة تسلمها المركز.

تعافي 14 حالة ولا وفيات

وبعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج على النحو الآتي: عدد الحالات السالبة 11 عينة، والموجبة مثلها، فيما تعافى 14 حالة، ولم يجر تسجيل أية وفيات.

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وفي العموم: بلغ إجمالي الإصابات 507 آلاف و153 حالة، النشطة منها 41 حالة، فيما تعافى 500 ألف و675 حالة، وبلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة.