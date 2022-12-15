منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن أملها ألا يظل «كوفيد-19» وجدري القرود حالتي طوارئ صحيتين عالميتين في 2023، العام الذي تتوقع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة «كوفيد-19» هو أنه يتعين على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجئ مرض معد، وفي ما خص «كوفيد-19»، قال المدير العام إن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خُمس ما كان عليه قبل عام، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنه «في الأسبوع الماضي، توفي أقل من 10 آلاف شخص من جراء الوباء»، مشددًا على أنه لا يستهين بهذا الرقم و«لا يزال بإمكان كل الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ أرواح»، وأضاف: «لكننا قطعنا شوطًا طويلًا، نأمل أنه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول إن كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية».

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منظمة الصحة: فيروس كورونا موجود ليبقى

لكن المدير العام شدد على أن «هذا الفيروس لن يختفي، إنه موجود ليبقى، وسيتعين على كل الدول أن تتعلم كيفية التعامل معه إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي الأخرى»، وتابع: «سنواجه عديد الشكوك والتحديات في 2023، في البلدان المنخفضة الدخل، جرى تطعيم واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص».

وفي ما يتعلق بجدري القرود، أشار تيدروس إلى أن هذا الوباء فاجأ العالم، وسجلت حتى اليوم أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القرود في 110 دول، لكن معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظل منخفضا إذ لم تتعد الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «إذا استمر المنحى الحالي، نأمل أن نعلن في العام المقبل أيضًا نهاية حالة الطوارئ الصحية هذه».