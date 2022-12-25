ضبط غاني متهم بسرقة قارب من ميناء طرابلس لاستخدامه في هجرة غير شرعية

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء نقطة الشعاب التابعة لمديرية أمن منفد ميناء طرابلس البحري، من ضبط شخص غاني الجنسية، متهم بسرقة قارب صيد من مرفأ الصيد بغرض هجرة غير شرعية عن طريق البحر.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، إن أعضاء نقطة الشعاب التابعة لمديرية أمن منفد ميناء طرابلس البحري، تمكنوا من ضبط المدعو «ع. م» غاني الجنسية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

ضبط سيارات مسروقة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوزارة، إن دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص ضبطت سيارة مسروقة نوع «تويوتا افالون» والمبلغ عنها من الغرفة الرئيسية في العام 2013، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الجاني.

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كما جرى ضبط مركبة آلية نوع «هونداي أكسنت» مطلوبة من الغرفة الرئيسية ومبلغ عن سرقتها من مركز شرطة طريق المطار سنة 2015، وجرت إحالتها لمديرية أمن طرابلس، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».