نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد نائب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، علي فرج القطراني، بتوفير الاحتياجات العاجلة لمستشفى تاكنس العام بالقرية التي تقع بالجبل الأخضر (127 كم شرق بنغازي).

جاء ذلك خلال زيارة إلى المستشفى رفقة وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وفق بيان صادر عن حكومة باشاغا.

مبنى لإقامة الأطقم الطبية بمستشفى تاكنس

ووعد القطراني «بإنشاء مبنى لإقامة الأطقم الطبية والطبية المساعدة وتوفير سيارة إسعاف»، وأكد النائب أنه سيبحث مع وزير الصحة كيفية وضع الحلول المناسبة والسريعة لكل العراقيل التي تقف دون تقديم أفضل الخدمات الصحية بالمستشفى.

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ونوه القطراني إلى الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى والخدمات الذي يقدمها لأهالي الرقعة الجغرافية الواسعة في المنطقة، وخارج المنطقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفون والعاملون والإداريون.

القطراني في جولة تفقدية بمستشفى تاكنس، 25 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

القطراني في جولة تفقدية بمستشفى تاكنس، 25 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)