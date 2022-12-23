  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 07:03 مساء
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة. (قناة العربية)
alwasat radio

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، وجود نية لدى حكومته لتسليم عبدالله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة، وذلك في تصريحات لقناة العربية.

وقال الدبيبة: نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت جريدة «ذا جارديان» البريطانية عن مسؤولين في العاصمة طرابلس -لم تسمهم- القول إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أوقفت فجأة تسليم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة خوفا من الغضب الشعبي بعد تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وتقول «ذا جارديان» إن الولايات المتحدة تريد استجواب السنوسي بشأن تفجير لوكربي في اسكتلندا في العام 1988، إذ تشتبه منذ فترة طويلة في أنه العقل المدبر للعملية التي أودت بحياة 270 شخصا. وقال مصدر مسؤول ليبي على علم بالقضية - وفق الجريدة البريطانية - «كانت الفكرة هي تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة أولا ثم تسليم السنوسي»، وأضاف «كانت هناك مناقشات لأشهر، لكن المسؤولين استشعروا بالقلق بعد ذلك». وأوضح مسؤول ثان «كان من المقرر تسليم السنوسي نهاية الأسبوع».

لكن «ذا جارديان» قالت «من غير الواضح ما إذا كان تسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة قد جرى تأجيله إلى أجل غير مسمى، تأجيله فقط». فما هددت عائلة السنوسي والقبائل التي لا تزال موالية له بالتسبب في اضطراب إذا جرى نقله إلى الولايات المتحدة، حسب الجريدة.

مفاوضات لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
وفي يونيو الماضي، كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية مفاوضات لإطلاق سراح عبدالله السنوسي، فيما لفتت إلى استخدام حكومة الوحدة الوطنية والميليشيات المسيطرة رموز النظام السابق المسجونين كورقة ضغط سياسية.

وتأتي الأنباء عن تأجيل تسليم السنوسي بعدما لاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي. فيما قال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

وبعد هذه الواقعة، قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية «جون بيلينغر»، إن اعتقال أبوعجيلة مسعود «قد لا يكون الفصل الأخير» في قضية تفجير طائرة «لوكربي»، مرجحا -في مقال مطول كتبه جون بيلينغر في مدونة «Lawfare» الأميركية- أن تُكشف «مزيد المعلومات حول الهجوم، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن التفجير ومحاكمتهم»، بحسب قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي (1-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي (0-0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي (0-0)
اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فريق بريطاني- تركي يجري 55 جراحة قسطرة قلب للأطفال في البيضاء
فريق بريطاني- تركي يجري 55 جراحة قسطرة قلب للأطفال في البيضاء
تجمعات مياه الأمطار تغمر شوارع في سرت (صور)
تجمعات مياه الأمطار تغمر شوارع في سرت (صور)
عقيلة والمشري يتفقان على عدم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
عقيلة والمشري يتفقان على عدم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي إلى ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» ......
المزيد
ملك السعودية وولي العهد يهنئان المنفي بعيد الاستقلال
ملك السعودية وولي العهد يهنئان المنفي بعيد الاستقلال...
الدبيبة يدعو سيف الإسلام القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
الدبيبة يدعو سيف الإسلام القذافي للامتثال إلى «الجنائية ......
نزح مياه الأمطار من شوارع سرت
نزح مياه الأمطار من شوارع سرت...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت ......
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي ......
المزيد