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«ذا جارديان»: حكومة الدبيبة تؤجل تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 03:43 مساء
«ذا جارديان»: حكومة الدبيبة تؤجل تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة
عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي. (أرشيفية: ذا غارديان)
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نقلت جريدة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في العاصمة طرابلس - لم تسمهم - القول إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أوقفت فجأة تسليم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة خوفا من الغضب الشعبي بعد تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وتقول «ذا جارديان» إن الولايات المتحدة تريد استجواب المقرحي بشأن تفجير لوكربي في اسكتلندا في العام 1988، إذ تشتبه منذ فترة طويلة في أن السنوسي هو العقل المدبر للعملية التي أودت بحياة 270 شخصا. وقال مصدر مسؤول ليبي على علم بالقضية - وفق الصحيفة البريطانية - «كانت الفكرة هي تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة أولا ثم تسليم السنوسي»، وأضاف «كانت هناك مناقشات لأشهر، لكن المسؤولين استشعروا بالقلق بعد ذلك». وأوضح مسؤول ثان «كان من المقرر تسليم السنوسي نهاية الأسبوع».

لكن «ذا جارديان» قالت «من غير الواضح ما إذا كان تسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة قد جرى تأجيله إلى أجل غير مسمى، تأجيله فقط». فما هددت عائلة السنوسي والقبائل التي لا تزال موالية له بالتسبب في اضطراب إذا جرى نقله إلى الولايات المتحدة، حسب الجريدة.

وفي يونيو الماضي، كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية مفاوضات لإطلاق سراح عبدالله السنوسي، فيما لفتت إلى استخدام حكومة الوحدة الوطنية والميليشيات المسيطرة رموز النظام السابق المسجونين كورقة ضغط سياسية.

إدانات لتسليم أبوعجيلة مسعود
وتأتي الأنباء عن تأجيل تسليم السنوسي بعدما لاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي. فيما قال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

- الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة رصد الإجراءات القانونية ضد عبدالله السنوسي وسيف القذافي 
- تظاهرة في سبها للمطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي
- أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي يطالبون بتسليم عبدالله السنوسي إلى بريطانيا

وعقب تسليمه للولايات المتحدة ، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

ونظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية في العاصمة طرابلس، ظهر الجمعة الماضية، تنديدا بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية، وفق تسجيل مصور تداولته صفحات تواصل اجتماعي ليبية، أن من بين المشاركين أقاربا للمواطن الليبي أبوعجيلة.

وجاء مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عاما من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الاسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا.

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