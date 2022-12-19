تاياني يتحدث عن عمل إيطالي «مكثف» غير معلن لتحقيق الوحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن عمل «مكثف» من جانب الحكومة لتحقيق الوحدة في ليبيا، منوها بأنه «سيسجل زيارة رسمية إلى ليبيا حالما يمكن تحقيق نتائج ملموسة بشأن الأزمة هناك» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد تاياني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة روما، أن الحكومة «تعمل بصمت وبشكل مكثف على كل المستويات لإيصال البلاد إلى الانتخابات وتحقيق وحدة جوهرية بين الفرقاء الليبيين».

- تاياني: ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا «مصلحة استراتيجية» لإيطاليا

ولم يوضح الدبلوماسي الإيطالي المخضرم خلال تصريحاته ماهية العمل المكثف بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن «ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو مصلحة استراتيجية لإيطاليا»، وفق حديث سابق للصحفيين خلال منتدى حوارات المتوسط في روما مطلع الشهر الجاري.

مساع إيطالية للتغلب على الجمود السياسي في ليبيا

وقال تاياني في 2 ديسمبر إن إيطاليا ترغب في تقديم «مساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الجمود المستمر منذ فترة طويلة والذي قد يزداد سوءا» في ليبيا حال استمر خلال الفترة المقبلة.

وأكد تاياني أن «ليبيا بلد صديق وهي قريبة منا بشكل خاص، ولديها القدرة والموارد لإعادة الازدهار إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن المصلحة الاستراتيجية لإيطاليا أن ترى ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة».