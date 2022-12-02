تاياني: ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا «مصلحة استراتيجية» لإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، أن «ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو مصلحة استراتيجية لإيطاليا»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وأدلى تاياني بهذه التصريحات خلال حفل افتتاح «حوارات المتوسط»، وهي سلسلة من الحوارات السنوية التي أطلقتها إيطاليا في العام 2015 بهدف طموح يتمثل في «تجاوز الفوضى» واقتراح «أجندة إيجابية» في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، بحسب «نوفا».

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وقال تاياني «نود أن نقدم مساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الجمود المستمر منذ فترة طويلة والذي قد يزداد سوءا» في ليبيا حال استمر خلال الفترة المقبلة.

وأكد تاياني أن «ليبيا بلد صديق وهي قريبة منا بشكل خاص، ولديها القدرة والموارد لإعادة الازدهار إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن المصلحة الاستراتيجية لإيطاليا أن ترى ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة».