عملاق السيارات الكورية يزود ليبيا بـ3 آلاف مركبة لذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عملاق السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي موتور» توقيع اتفاق مع الحكومة الليبية لتوريد 3 آلاف مركبة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أصيبوا بإعاقات بسبب الصراع الداخلي.

وكشفت الشركة الكورية، أنها ستقدم 3000 وحدة من سيارة «فينيو» إلى ليبيا بحلول النصف الأول من العام 2023 وفق ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية اليوم الأحد.

وسبق أن زودت «هيونداي موتور» العام 2021، ليبيا بـ2100 سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في صفقة مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في ليبيا في حين لم تذكر الشركة قيمة تلك الصفقات.

انخفاض في حجم تصدير السيارات المستعملة من كوريا إلى ليبيا

وفي أغسطس الماضي، كشفت سلطة ميناء إنتشون أكبر ميناء لتصدير السيارات المستعملة في كوريا الجنوبية، انخفاضًا بنسبة 82.2% في حجم الصادرات إلى ليبيا، التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للسيارات المستعملة من كوريا الجنوبية، حيث صدرت 1.403 وحدات في يونيو، مقارنة بـ9.480 وحدة في الشهر نفسه من العام 2021.

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وأرجع مسؤولون في صناعة السيارات المستعملة الأمر إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق المستوردة الرئيسية للسيارات المستعملة، مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية، ما أدى إلى انخفاض صادرات السيارات المستعملة.

وقال مسؤولو الشركة الكورية إن قوة الدولار الأميركي مقابل عملة كل دولة أثرت على انخفاض الطلب على السيارات المستعملة المستوردة. مشيرين إلى أن النقص طويل الأمد في الناقلات البحرية للسيارات لشحن السيارات المستعملة إلى الخارج يشكل عقبة أمام انتعاش صادرات السيارات المستعملة أيضًا.