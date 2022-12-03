6 إجراءات من الدبيبة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

ألزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها بستة إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج في الحياة العامة.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى المسؤولين المذكورين سابقا، حمل رقم «14» لسنة 2022، وبمقتضاه ألزم جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيت الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

وحض الدبيبة أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة، فضلا عن تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

توجيهات الدبيبة إلى شركات الطيران

وحض الخطاب جميع الأجهزة التنفيذية وإدارات المشروعات بالوزارات عند تصميمها وتنفيذها للمشروعات العامة على مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء وحدات إدارية لمتابعة تنفيذها، وألزم وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران الناقلة بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم.

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ووجه الدبيبة جميع البلديات بتهيئة المرافق البلدية والمواقف والأرصفة بما يسهل ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المرافق، مع الالتزام بعدم منح تراخيص البناء وأذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة.

عرض عدد من مشاكل ذوي الإعاقة في اجتماع بحضور الدبيبة

وفي وقت سابق، شارك الدبيبة في اجتماع للمجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة بمقر صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وعرض رئيس المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشير الفيتوري، عددًا من المشاكل التي تواجههم ومنها المعاناة في الحصول على تذاكر السفر، وكذلك الصعود إلى الطائرات وركوبها، والألم النفسي الذي يتعرضون له في الوصول إلى المطار، فضلًا عن عدم وجود معاشات لذوات الإعاقة في حال زاوجهن.

وقال الدبيبة إنه لابد من ضوابط تلزم المطارات وشركات الطيران في التعامل الجيد مع ذوي الإعاقة، وذلك بالنسبة لفاقدي البصر والحركة، إذ يجر مساعدتهم لتوصيلهم إلى الطائرة، وأضاف: «نحن نعطيهم بنزين بالرخيص مقابل أن يقدموا مثل هذه الخدمات، وهم في الوقت ذاته يبيعون التذاكر بأسعار عالية، ولذلك عليهم مساعدة ذوي الإعاقة».