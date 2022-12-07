الدبيبة يشرف على توقيع عقد لتوريد 3 آلاف سيارة لذوي الإعاقة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على توقيع عقد توريد 3000 سيارة لذوي الإعاقة، أبرمه صندوق التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مع شركة «هونداي» الكورية، بمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات، وعدد من ذوي الإعاقة من المدن الليبية، بحسب منصة «حكومتنا».

وأكد الدبيبة في كلمة له بالمناسبة أنه لن يدخر جهدا في دعم شريحة ذوي الإعاقة، وتقديم يد العون لهم في جميع المجالات، مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9000 سيارة.

استيفاء إجراءات التعاقد

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العقد الذي جرى توقيعه بين صندوق التضامن الاجتماعي وشركة هيونداي الكورية استوفى الإجراءات التعاقدية من خلال موافقة ديوان المحاسبة وإعطاء الإذن بالتعاقد.

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وسبق أن وقّعت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اتفاقية مع شركة «هونداي» لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، في 30 نوفمبر 2021. وقال عضو ومقرر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشير الفيتوري، يومها إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستتكفل بدفع 50% من قيمة هذه السيارات،

توجيهات الدبيبة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

ومطلع الأسبوع الجاري، ألزم الدبيبة، الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها بستة إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج في الحياة العامة، وفق ما جاء في خطاب وجهه الدبيبة إلى المسؤولين المذكورين، حمل رقم «14» لسنة 2022، نشرت يوم السبت.

وبمقتضى هذا الخطاب، ألزم الدبيبة جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيت الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

وحض الدبيبة أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة، فضلا عن تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

مراسم توقيع عقد توريد 3 آلاف سيارة بين صندوق التضامن الاجتماعي وشركة هونداي الكورية، الأربعاء 7 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

مشاركة الدبية في مراسم توقيع عقد توريد 3 آلاف سيارة بين صندوق التضامن الاجتماعي وشركة هونداي الكورية، الأربعاء 7 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

مشاركة الدبية في مراسم توقيع عقد توريد 3 آلاف سيارة بين صندوق التضامن الاجتماعي وشركة هونداي الكورية، الأربعاء 7 ديسمبر 2022. (حكومتنا)